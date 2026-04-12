Oggi il prezzo del gas naturale si avvicina ai minimi mensili, con il PSV che registra un calo significativo rispetto ai mesi precedenti. Il prezzo tutelato per il prossimo settembre 2025 si attesta a 0,415 euro per metro cubo. La quotazione aggiornata quotidianamente consente ai consumatori di monitorare i costi energetici e di pianificare meglio le proprie spese domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Le oscillazioni del mercato all’ingrosso e le decisioni dell’ARERA incidono direttamente sulla bolletta, determinando quanto effettivamente pagheremo nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 12 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,415 €Smc (settembre 2025, ultima tariffa pubblicata). A questa cifra vanno aggiunti costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla località.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas ai minimi del mese: PSV in forte calo, prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025

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Gas ai minimi del mese: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV in caloQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane.