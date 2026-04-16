Nella puntata di giovedì 16 aprile di Mattino 5, l'inviato del programma ha annunciato di aver individuato il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nella località di Garlasco. La notizia è stata comunicata durante la trasmissione condotta da Federica Panicucci, con aggiornamenti sugli sviluppi del caso. La vicenda giudiziaria e le nuove ipotesi sono state al centro dell'attenzione nel corso della puntata.

Ancora il delitto di Garlasco al centro di Mattino 5. Nella puntata di giovedì 16 aprile ad aggiornare lo studio di Federica Panicucci è l'inviato della trasmissione. "Proprio dal computer di Chiara Poggi ti confermo che sarebbero venute fuori delle notizie molto importanti, elementi nuovi che per gli investigatori rappresentano una pista ben precisa da seguire", ha affermato il cronista che non esclude che tali informazioni "potrebbe anche riguardare un'area non distante da Garlasco ma ci si allarga un attimino il raggio d’azione". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47271363 Da giorni infatti le indagini si stanno focalizzando non più sul pc di Alberto Stasi, ma su quello della vittima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "trovato il movente dell'omicidio di Chiara Poggi": bomba su Canale 5

“GARLASCO: IL MOVENTE È NEL PC DI CHIARA POGGI”

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