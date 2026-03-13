Massimo Lovati torna a parlare del possibile movente dell'omicidio Poggi, facendo riferimento a alcuni video in cui riconosce politici e massoni. Lovati sostiene di aver identificato delle figure pubbliche nei filmati e insiste sulla rilevanza di questi elementi nel caso. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di indagini ancora aperte, con molti dettagli da chiarire.

Massimo Lovati, ex legale difensore di Andrea Sempio, torna a parlare del possibile movente dietro l’omicidio di Chiara Poggi. Intervenuto in diretta a Mattino Cinque, l’avvocato torna a sostenere l’ipotesi che la vittima sia venuta a conoscenza di alcuni fatti o che avrebbe visualizzato alcuni video in cui avrebbe riconosciuto volti “a lei familiari” di persone pubbliche come “politici, massoni e uomini ecclesiastici”. La conduttrice Federica Panicucci, però, all’ennesima uscita di Lovati si è detta confusa e perplessa sulla tesi presentata. Massimo Lovati e l'ipotesi del movente Chiara Poggi e i volti riconosciuti nei video Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Lovati insiste sul movente dell'omicidio di Chiara Poggi: "Nei video riconobbe politici e massoni"

Articoli correlati

Garlasco, Lovati torna sul sicario di ucciso Chiara Poggi: "Avrebbe mandato nella m**** cardinali e politici"A Lo Stato Delle Cose l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, ha riproposto la sua teoria sul sicario mandato ad uccidere Chiara...

Garlasco, la teoria di Lovati sul movente e i tagli sulle palpebre di Chiara Poggi: "Non doveva guardare"L’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, sostiene che Chiara Poggi sia stata uccisa a Garlasco da una cerchia internazionale di pedofili.

Altri aggiornamenti su Chiara Poggi

Temi più discussi: Garlasco, Lovati parla ancora di omicidio premeditato spacciato per delitto passionale: da Stasi alla bici; Garlasco, Lovati: Le ferite sulle palpebre di Chiara? Un'esecuzione, non doveva guardare. E le gemelle K…; Giallo di Garlasco, le ferite sulle palpebre di Chiara erano un'esecuzione, tutte le nuove tesi sull'omicidio; Garlasco in TV, l'avvocato Gallo interviene: L'orario della morte scagiona Stasi, coinciderà con lo scontrino di Sempio.

Garlasco, Lovati a Mattino 5: Chiara Poggi non doveva guardare. La nuova teoria sul moventeNuove polemiche sul delitto di Delitto di Garlasco dopo le dichiarazioni dell’avvocato Massimo Lovati, intervenuto durante la trasmissione Mattino Cinque. affaritaliani.it

Garlasco, la teoria di Lovati sul movente e i tagli sulle palpebre di Chiara Poggi: Non doveva guardareMassimo Lovati, ha una teoria sul movente dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ed è legata ad alcuni tagli sulle palpebre della ragazza ... virgilio.it

#Garlasco, la simulazione dell'utilizzo del pc da parte di Chiara Poggi la sera prima del delitto #Mattino5 x.com

Secondo il genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra, non si saprà mai con certezza l’ora esatta in cui è morta Chiara Poggi, almeno scientificamente parlando. Il motivo: - facebook.com facebook