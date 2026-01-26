La difesa di Andrea Sempio ha presentato un’istanza alla gip Daniela Garlaschelli, chiedendo un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Questa richiesta mira a ottenere nuovi esami digitali utili per chiarire alcuni aspetti del caso. La decisione sarà valutata nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso, nel tentativo di fare luce su elementi investigativi rilevanti.

AGI - La difesa di Andrea Sempio sta notificando alle parti un'istanza da depositare alla gip Daniela Garlaschelli con la quale chiede un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Un accertamento che, se la giudice accoglierà la richiesta, sarebbe quindi svolto nel contraddittorio delle parti con la Procura di Pavia, la difesa del condannato a 16 anni di carcere e i legali di parte civile. Il nuovo accertamento. Nei giorni scorsi, gli avvocati di parte civile Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna avevano depositato alla Procura di Pavia gli esiti di un nuovo accertamento informatico dal quale sarebbe emerso, avevano spiegato, che "la sera prima di essere uccisa, Chiara Poggi aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco: la difesa di Sempio, "nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi"

Approfondimenti su chiara poggi

Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato una richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su chiara poggi

Argomenti discussi: Garlasco, la difesa di Stasi sui file pornografici nel pc: La cartella Militare è irrilevante; Garlasco, la difesa di Stasi: Analizzare il computer di Chiara Poggi, non quello di Stasi; Garlasco, la difesa di Sempio chiede l'incidente probatorio su pc di Stasi e i Poggi nominano nuovi consulenti; Garlasco, la difesa di Alberto Stasi replica sui file del pc: Dati non confermati e irrilevanti.

Garlasco, la difesa di Sempio chiede al gip un incidente probatorio sui pc di Stasi e Chiara Poggi. «Il movente scagiona Andrea»Andrea Sempio, tramite i suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sta notificando alle parti un'istanza che depositerà alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli per chiedere ... ilmessaggero.it

Garlasco, perché la difesa di Sempio chiede l’incidente probatorio sui pc: Movente di Stasi scagiona AndreaL'avvocato di Andrea Sempio a Fanpage.it: Senza le copie forensi come difesa siamo un'anatra zoppa, non credo che le indagini verranno chiuse a breve ... fanpage.it

#Garlasco, la difesa di #AndreaSempio dovrebbe avanzare oggi richiesta di analizzare i pc di #albertostasi e #chiarapoggi in sede di incidente probatorio: "Oggi ci sono nuovi strumenti tecnologici che all’epoca della precedente perizia non c’erano". x.com

Il clima si fa pesante. Il team della famiglia Poggi attacca duramente la difesa di Alberto Stasi e la Procura di Pavia. La difesa replica smentendo in modo netto la consulenza informatica rilanciata ovunque, compresa la notizia secondo cui Chiara Poggi alle 22 - facebook.com facebook