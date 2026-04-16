Garlasco trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi avvocato Gallo | Nel computer è stato già individuato il movente

Nella vicenda di Garlasco, sono stati individuati nuovi elementi nel computer di Chiara Poggi. L’avvocato Fabrizio Gallo, che rappresenta uno dei legali coinvolti, ha affermato che nel dispositivo sono stati trovati elementi che indicano il movente. La scoperta si inserisce in un contesto già complesso, con indagini che continuano a fare luce su aspetti ancora da chiarire. Nessuna conclusione definitiva è stata ancora annunciata ufficialmente.

L'avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, ha dichiarato: “Il puzzle si sta componendo. Io lo dico da tempo, nel computer di Chiara gli inquirenti a mio avviso hanno già individuato il movente” Emergono nuovi elementi sul delitto di Garlasco, in particolare riguardo al computer di C.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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