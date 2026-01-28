Garlasco testimone | La mattina del delitto ho visto la madre delle gemelle Cappa vicino a casa Poggi Stasi non l' ha visto nessuno

La mattina del delitto a Garlasco, una testimone anonima racconta di aver visto la madre delle gemelle Cappa vicino a casa Poggi, ma nessuno ricorda di aver visto Alberto Stasi quel giorno. La donna dice che lui non c’era o almeno non è stato visto da nessuno, mentre tutti gli altri lo ricordano assente. La polizia sta cercando di capire se questa testimonianza possa aggiungere qualche dettaglio utile alle indagini.

La testimone, rimasta anonima, aggiunge inoltre che quel giorno “nessuno ha visto Alberto Stasi”, ritenuto “per tutti a Garlasco” “innocente” La mattina dell’omicidio di Garlasco “Alberto Stasi non l’ha visto nessuno“, anzi “hanno visto tutti tranne che lui”. È quanto racconta una testimone a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Una testimone sostiene di aver visto Maria Rosa Poggi, madre di Alberto Cappa, vicino all’abitazione di Chiara il giorno del delitto a Garlasco.

