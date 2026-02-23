Chiara Poggi Cattaneo deposita la consulenza sul delitto di Garlasco | al centro l'arma e l'ora della morte

L'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha consegnato la relazione sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco nel 2007, a causa di elementi trovati sulla scena del delitto. La relazione si concentra sull'arma del delitto e sull'orario esatto della morte, elementi chiave per chiarire le dinamiche dell'omicidio. La presenza di dettagli concreti e analisi approfondite potrebbe influenzare il prosieguo delle indagini e i prossimi passaggi processuali.

L'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato la relazione relativa alla morte di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007. La nuova relazione potrebbe chiarire la posizione di Andrea Sempio e più in generale riscrivere il delitto per il quale fu condannato a 16 anni di reclusione il fidanzato della giovane, Alberto Stasi.