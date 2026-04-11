Caso Garlasco | il delitto di Chiara Poggi sale sul palco del teatro

Il caso giudiziario della morte di Chiara Poggi, che ha coinvolto un procedimento penale, viene ora rappresentato in una produzione teatrale. La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso l'opinione pubblica, viene portata sul palco, lontano dai tribunali, con l’obiettivo di ricostruire i fatti e i protagonisti della vicenda. La rappresentazione teatrale si inserisce come un nuovo modo di narrarne la storia.

Il caso giudiziario legato alla morte di Chiara Poggi si sposta dalle aule di tribunale alle scene teatrali. Giovedì 9 aprile, il Teatro Diana di Napoli ha ospitato il debutto di uno spettacolo intitolato Potresti essere tu – Il caso Garlasco, un evento che trasforma la cronaca nera in una discussione pubblica mediata dalla performance. La serata è stata guidata dal giornalista Giuseppe Brindisi, insieme ad Alessandro De Giuseppe e al legale Antonio De Rensis, con l’obiettivo di analizzare le basi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. Dinamiche di un dibattito tra platea e palcoscenico. L’evento non mira a toccare i punti delle indagini ancora aperte, ma punta a ricostruire il percorso che ha sancito la colpevolezza di Stasi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Garlasco: il delitto di Chiara Poggi sale sul palco del teatro Caso Garlasco al Teatro Diana: il processo di Chiara Poggi a scena apertaGiuseppe Brindisi porterà domani alle 21 al Teatro Diana di Napoli lo spettacolo Il caso Garlasco – Potresti essere tu, un monologo dedicato alla... «Chiara Poggi è stata aggredita sul divano», la dinamica del delitto di Garlasco: dall’orario della morte all’arma. Cosa sappiamoSi aprono nuovi scenari sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente Temi più discussi: Quarto Grado: Delitto di Garlasco: i video intimi di Chiara Poggi e il giallo della chiavetta Video; Delitto Poggi, spunta Ignoto 2: il mistero che può ribaltare il caso; L'impronta di Garlasco non è solo un caso giudiziario (di L. Varlese); Il delitto di Garlasco diventa uno show: lo spettacolo a teatro a Milano, sul palco anche gli avvocati di Alberto Stasi. Garlasco, varie mutande usate di Chiara sulla scena e stranezze. Il killer senza fretta, qualcuno lo copriva?Troppi gli elementi ignorati, il delitto in più fasi apre a nuovi sorprendenti scenari ... affaritaliani.it Il delitto di Garlasco diventa uno spettacolo teatrale: sul palco di Potresti essere tu gli avvocati di Alberto Stasi per comprendere gli interrogativi di un grande ...Potresti essere tu, lo spettacolo sul caso Poggi, debutta a Napoli con Giuseppe Brindisi e il legale di Alberto Stasi ... ilfattoquotidiano.it Al Gambrinus si è svolta la presentazione del libro “L’impronta” della giornalista del Tg1 Giancarla Rondinelli ed edito da Rubbettino, un’opera che affronta con taglio cronistico il caso Garlasco, vicenda giudiziaria tra le più discusse degli ultimi anni. L’incontro - facebook.com facebook Ho intervistato @bugalalla per farmi spiegare che succede attorno al caso Garlasco x.com