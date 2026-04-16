Garante per l' infanzia 40 associazioni chiedono lo stop a Scaramelli | Tutelate i minori

Quaranta associazioni hanno chiesto di sospendere la nomina di Stefano Scaramelli a Garante regionale per l'infanzia, sostenendo che i minori devono essere tutelati. La sua nomina è stata decisa dopo un accordo politico tra i componenti della maggioranza che sostiene il presidente della regione. Scaramelli, ex consigliere regionale di Italia Viva, non si era ricandidato alle ultime elezioni. La richiesta delle associazioni si concentra sulla tutela dei diritti dei minori coinvolti.

La ‘grana Scaramelli’ si complica. L'ex consigliere regionale Stefano Scaramelli di Italia Viva, non rieletto alle elezioni dello scorso ottobre, è stato indicato come nuovo Garante regionale per l'infanzia a seguito di un accordo politico nella maggioranza che sostiene Eugenio Giani.Su otto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Garante regionale per l'infanzia: bufera sul renziano Scaramelli, Avs e 5 Stelle non lo voglionoLa nomina del nuovo garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, vacante dal luglio 2025, spacca il campo largo toscano che sostiene Eugenio... Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanziaFirenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garante dell'infanzia per la Toscana, si allarga il fronte del no a Scaramelli; Garante Infanzia Toscana, 40 soggetti preoccupati per scelta Commissione regionale; Minori con i coltelli. Garante infanzia ai media: Attenti a non produrre emulazione; La Garante per l’infanzia dell’Alto Adige cerca tutrici e tutori per minori stranieri non accompagnati. Garante per l'infanzia, 40 associazioni chiedono lo stop a Scaramelli: Tutelate i minoriLa ‘grana Scaramelli’ si complica. L'ex consigliere regionale Stefano Scaramelli di Italia Viva, non rieletto alle elezioni dello scorso ottobre, è stato indicato come nuovo Garante regionale per ... firenzetoday.it Siracusa. Tutela minori a rischio, è scontro al Vermexio. Tuona l’opposizione: «Nominare subito Garante per l’infanzia»Il capoluogo aretuseo torna a interrogarsi sul proprio sistema di tutela dei minori dopo il caso, emerso nelle ultime ore, di una bambina al centro di un delicato ... libertasicilia.it https://www.catanzaroinforma.it/politica/2026/04/16/garante-per-sovraindebitamento-bruno-legge-che-crea-una-poltrona-e-non-risolve-i-problemi-reali/410013/ - facebook.com facebook Persone, disabilità e diritti. Il Garante: 1300 segnalazioni. Servono più potere e più soldi @Corriere x.com