Gara da 600 milioni per il trasporto pubblico locale | salvi i lavoratori ma il caso Ataf finisce in Prefettura

Una gara europea da oltre 600 milioni di euro per il trasporto pubblico locale ha portato alla conferma della clausola sociale, che garantirà la tutela occupazionale dei lavoratori attuali. L'intera procedura, che riguarda la gestione dei servizi fino al 2027 e per i successivi nove anni, si è conclusa con l'intervento della Prefettura, lasciando in sospeso la questione legata al futuro dell'azienda coinvolta.

Sarà applicata la clausola sociale a tutela degli attuali livelli occupazionali nella gara europea da oltre 600 milioni di euro che dovrebbe assegnare la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale entro il 2027 e per i prossimi 9 anni, relativa all’intero territorio provinciale e ai Comuni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Trasporto pubblico locale. Investimenti da 37 milioniNegli ultimi anni il sistema del trasporto pubblico locale in provincia di Varese è stato oggetto di una profonda riorganizzazione, con lo scopo di... Leggi anche: Da rialzo carburanti impatto di 30 milioni al mese per trasporto pubblico locale Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Maratona di Boston 2026: le stelle in gara, il programma completo e dove vedere la corsa in diretta; Messa in sicurezza strade agrigentine: aggiudicata gara da 2,8 milioni. Ecco chi farà i lavori; Stadio San Nicola, via alla gara per la gestione: concessione da oltre 8 milioni; Taranto, canili e soccorso dei randagi: affidati gli appalti per 1,7 milioni di euro. Mense a scuola, gara da 105 milioni. L’Anticorruzione boccia il Comune: L’appalto viola la CostituzioneL’Anac boccia il Comune sulla gara di appalto europea per la refezione scolastica (Ribò). Con delibera emessa a metà dicembre, l’Autorità Anticorruzione stabilisce che il Comune, con quel bando, ... ilrestodelcarlino.it Cronaca. Rimini, investito durante una gara ciclistica, da vittima a imputato: finisce sotto processo per calunnia facebook Gara da dentro o fuori in cui la franchigia ducale punta a un traguardo europeo di enorme valore x.com