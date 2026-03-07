Trasporto pubblico locale Investimenti da 37 milioni

Nel capoluogo e nella provincia di Varese, il trasporto pubblico locale ha ricevuto un investimento di 37 milioni di euro. Negli ultimi anni, sono stati effettuati cambiamenti significativi nella gestione e nell’organizzazione del servizio, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la sostenibilità e l’accessibilità del sistema di trasporto. Sono state introdotte nuove iniziative e aggiornamenti per modernizzare il settore.

Negli ultimi anni il sistema del trasporto pubblico locale in provincia di Varese è stato oggetto di una profonda riorganizzazione, con lo scopo di renderlo più efficiente, sostenibile e accessibile. A tracciare un bilancio dei risultati e dei prossimi obiettivi a Villa Recalcati il presidente Marco Magrini insieme al consigliere Fabio Passera. A partire dai numeri: oltre 11 milioni di bus per chilometri annui nel Varesotto, 21 milioni di euro all'anno per il servizio e più di 37 milioni di investimenti tra rinnovo degli autobus e infrastrutture fino al 2033. Un'attenzione specifica è rivolta proprio alle infrastrutture: sono previsti circa 7,5 milioni di euro di investimenti nel biennio 2026-2027 sul territorio provinciale, a conferma della volontà di rafforzare l'intero sistema.