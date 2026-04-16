A Gandino arriva la Magica Cina | un sabato tra musica e saperi d’Oriente

Sabato 18 aprile, Piazza Vittorio Veneto a Gandino ospiterà un evento dedicato alla cultura cinese, con musica e attività legate ai saperi d’Oriente. L'evento coinvolgerà esposizioni e momenti di intrattenimento, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire aspetti della tradizione cinese attraverso varie iniziative. La manifestazione si svolgerà nell’ambito di una giornata dedicata alla cultura della Repubblica Popolare Cinese.

Sabato 18 aprile, Piazza Vittorio Veneto a Gandino si tingerà dei colori della Repubblica Popolare Cinese. L’appuntamento è con “ Magica Cina “, un evento che nel pomeriggio trasformerà il cuore del paese in un avamposto d’Oriente. L’iniziativa, promossa dalla Consulta Multiculturale con il patrocinio di Comune e Biblioteca, propone un programma ricco: dalle 15.30 alle 17.30 spazio ai laboratori di scrittura, nodi cinesi e intaglio della carta, oltre alla possibilità di cimentarsi con le bacchette per il cibo, gustando bubble tea e biscotti della fortuna. Dalle 17.30 la scena passerà allo spettacolo, con le note del guzheng (l’arpa cinese), la danza dei draghi volanti e una sfilata in abiti tradizionali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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