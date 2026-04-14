Durante una puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si è lasciata andare a uno sfogo in diretta, affermando di essere adirata. La conduttrice ha espresso chiaramente il suo stato d’animo, sottolineando di provare disagio e frustrazione. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, dando spazio a un momento di spontaneità durante la trasmissione.

Se c’è una conduttrice che ha sempre dimostrato di tenere al proprio pubblico e al proprio lavoro è sempre stata Antonella Clerici. Onesta e diretta, ha messo la sincerità al primo posto anche per un collegamento che è avvenuto con il Salone Internazionale del Vino. Ancora una volta, la Clerici è andata oltre, senza limitarsi a svolgere il compito, ma spiegando il motivo della sua rabbia in diretta. Ecco cosa è successo. Antonella Clerici, perché si è adirata nella puntata di È sempre mezzogiorno. Lo sfogo di Antonella Clerici è arrivato nella puntata di martedì 14 aprile di È sempre mezzogiorno, quando ha aperto il collegamento in diretta con il Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino che si sta svolgendo in questi giorni a Verona, dal 12 al 15 aprile per l’esattezza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Clerici, il motivo dello sfogo in diretta a È sempre mezzogiorno: “Sono adirata”

Antonella Clerici si trucca prima della puntata a tema di È sempre Mezzogiorno #Halloween #Rai

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Antonella Clerici si sfoga a È sempre mezzogiorno su Rai 1 sul collegamento con Vinitaly, "sono incavolata"Ad Antonella Clerici non è andata giù la decisione di mandare in onda a È sempre mezzogiorno su Rai1 solo uno “scorcio” del Vinitaly.