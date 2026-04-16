Gabriele Morelli per Noesis | Neruda amava tutto | la vita il cibo gli oggetti le donne

Durante un evento a Bergamo, un rappresentante di Noesis ha condiviso alcune riflessioni sul poeta e saggista Neruda, affermando che amava la vita, il cibo, gli oggetti e le donne. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi presenti, riuniti per ascoltare le parole e i pensieri sull’opera e il carattere di Neruda. L’incontro si è svolto in un clima di interesse e partecipazione collettiva.

Bergamo. “Che meraviglia avere tante persone qui davanti a cui parlare di filosofia. Non solo gli apasionados ma anche persone che di lavoro fanno altro – afferma ai microfoni dell’ Auditorium del Liceo Mascheroni, Gabriele Morelli, docente all’ Università degli studi di Bergamo sin dalla sua fondazione e Professore Ordinario di Lingua e Letteratura Spagnola dal 1980 al 2010, che l’anno scorso ha fatto parlare di sé essendo stato insignito della Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Racconta di Pablo Neruda con un affetto fraterno e l’emozione di un bambino. Zompetta per le scale come se il peso degli anni di studio e lavoro si fosse dissolto in un istante, restituendogli la leggerezza di chi racconta la propria passione.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Giacomo Casanova amava le femmine ma non di meno il ciboLo scorso anno si è ricordato il trecentesimo anno della nascita di Giacomo Casanova, una delle figure più originali e caratteristiche del... Leggi anche: Auschwitz, l’incredibile vita «normale» delle SS nell’orrore: le feste, la famiglia, il cibo Altri aggiornamenti Si parla di: La poetica dell'amore nell'opera di Pablo Neruda. Gabriele Morelli per Noesis: Neruda amava tutto: la vita, il cibo, gli oggetti, le donneNella serata di martedì 14 aprile, nell’Auditorium del Liceo Mascheroni, il professore dell’Università di Bergamo racconta al pubblico la poetica dell’autore cileno ... bergamonews.it La poetica dell'amore nell'opera di Pablo NerudaPer gli incontri di «Noesis», Gabriele Morelli racconterà degli amori di Pablo Neruda: da Marisol e Marisombra a María Antonia, Delia del Carril, Matilde Urrutia e Alicia, muse che segnarono vita, poe ... ecodibergamo.it