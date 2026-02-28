Giacomo Casanova amava le femmine ma non di meno il cibo

Giacomo Casanova, noto per la sua vita movimentata e le sue avventure, era anche un appassionato di cibo. Veneziano di nascita, aveva una predilezione per i piaceri della tavola che accompagnavano le sue frequentazioni e i suoi viaggi. La sua esistenza si svolge tra incontri, scoperte e assaggi, rivelando un lato meno noto del celebre personaggio.

Lo scorso anno si è ricordato il trecentesimo anno della nascita di Giacomo Casanova, una delle figure più originali e caratteristiche del diciottesimo secolo. Veneziano d'origine, cittadino del mondo, perlomeno a dimensione europea. Un'iconografia che lo ha sempre dipinto come un raffinato latin lover senza freni, mentre invece poco si è indagato su di un altro suo aspetto, meno conosciuto, ovvero quello di raffinato e goloso gourmet. Ne diamo conto in due puntate, questa è la prima. Cibo e cucina spesso usati come anticamera di ben altri menù con cui coinvolgere le belle di turno. Una conferma da uno dei suoi più attenti biografi, Alessandro Marzo Magno.