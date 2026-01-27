Auschwitz l’incredibile vita normale delle SS nell’orrore | le feste la famiglia il cibo

Questo testo presenta le testimonianze di 17 ragazze polacche che hanno vissuto a stretto contatto con le famiglie dei gerarchi nazisti ad Auschwitz, offrendo uno sguardo sulla loro vita quotidiana e le relazioni umane in un contesto storico complesso e tragico.

«In casa era un padre ideale. Amava i suoi figli. Si sdraiava sul divano con loro. Li baciava, li accarezzava, parlava loro dolcemente» (Danuta Rzempiel, 14 anni). Sembra la descrizione di una scena di vita famigliare normale, peccato che il padre «ideale» fosse il famigerato Rudolf Höss comandante del campo di sterminio di Auschwitz, giustiziato nel 1947 all'ombra del Krematorium I del lager, a pochi metri dalla villa che, in qualità di comandante, aveva abitato con la sua famiglia. Sprazzi di vita domestica dello sterminatore di Auschwitz e di altri 21, tra ufficiali e sottufficiali SS della guarnigione operante al KL Auschwitz, sono tratteggiati nel libro La vita privata delle SS ad Auschwitz, appena pubblicato in edizione italiana a cura della casa editrice del Museo Statale di Auschwitz-Birkenau (a sinistra la copertina, ndr). Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz. E apparve l'orrore. Il 27 gennaio 2026 celebreremo il Giorno della Memoria. In questo tempo avvelenato da guerre, da pesanti rotture della legalità internazionale e da una incredibile, diffusa e violent

