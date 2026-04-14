Gli hanno ammazzato il papà sotto gli occhi Spero che al bimbo non resti solo l’odio

Un padre è stato ucciso davanti agli occhi del proprio bambino, lasciando il piccolo senza il padre e con un ricordo doloroso di quella scena. I responsabili sono stati identificati e sottoposti a procedimenti giudiziari, mentre il bambino si trova ora in una situazione di vulnerabilità. La notizia ha suscitato molte reazioni, e si spera che il ragazzo possa ricevere il supporto necessario senza alimentare sentimenti di odio.

Non riesco a togliermi dalla testa l’immagine del bambino di 11 anni che chiede al padre, letteralmente ammazzato poco più grandi di lui? Stava con suo padre, un carpentiere di 47 anni, la sua compagna e suo cognato, quando hanno visto che quei ragazzi stavano tirando bottiglie contro una vetrina. Suo padre, magari anche per insegnare a suo figlio come ci si comporta, è intervenuto con suo cognato per farli smettere. Il branco di ragazzini allora si è scagliato contro, in particolare alcuni di loro, tra cui due romeni maggiorenni e un italiano minorenne, poi fermati dalla polizia. Ha visto suo padre morire davanti ai suoi occhi, inutilmente soccorso dal 118.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli hanno ammazzato il papà sotto gli occhi. Spero che al bimbo non resti solo l’odio Everyone came to mock the fallen heiress, but the CEO shielded her: 'Who dares bully her!' #drama Italia, papà prende a pugni maestra elementare: choc sotto gli occhi di figlia e compagniLa scuola dovrebbe essere il posto più sicuro del mondo: un corridoio pieno di zaini, voci allegre, maestre che tengono insieme tutto con pazienza. Valanga d’odio su Mattia Bellucci: “Spero che tu muoia”. Cosa c’è davvero dietro gli insultiIl tennista italiano nel mirino degli haters dopo aver perso contro il serbo Kecmanovic al Delray Beach Open in Florida.