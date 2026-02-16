Spero che i medici del Bambino Gesù sbaglino e che arrivi un cuore per il mio Tommaso | la mamma del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato non si arrende mentre l’inchiesta fa luce sui possibili errori
La mamma di Tommaso, il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, spera che i medici del Bambino Gesù cambino idea e trovino un cuore nuovo, temendo che un errore possa aver compromesso le sue possibilità di sopravvivenza. La discussione tra i due ospedali si concentra sulle condizioni del bambino e sulle diverse opinioni sulla compatibilità del trapianto. La famiglia attende con ansia una decisione definitiva, mentre l’inchiesta sulle procedure mediche continua a fare luce sui possibili errori. La vicenda ha acceso il dibattito tra i professionisti, con alcuni che considerano ancora possibile un intervento, altri meno ottimisti.
Mentre gli esperti esprimono pareri contrastanti sulla possibilità di effettuare un nuovo trapianto per salvare il piccolo Tommaso - per i medici dell’ospedale Bambino Gesù sarebbe in corso un’infezione, un’emorragia cerebrale, problemi agli organi, in particolari reni e polmoni che fanno concludere che «il ritrapianto non è indicato», mentre per i medici del Monaldi di Napoli il bimbo potrebbe ancora essere salvato -, lei chiede aiuto a tutti, anche al papa. «Voglio che il mio guerriero guarisca e torni a casa», continua a ripetere. E il suo avvocato, Francesco Petruzzi, ribadisce di avere chiesto «una terza opinione ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti ed Ecmo prolungata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, per l'Ospedale Bambino Gesù, «non è più trapiantabile». Ma non è ancora detta l'ultima parola
Il bambino Tommaso, che ha ricevuto un cuore danneggiato, non può più essere sottoposto a un altro trapianto all'Ospedale Bambino Gesù.
La mamma del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Ne serve uno nuovo in 48 ore. Abbiamo saputo solo dai giornali
Una corsa contro il tempo per trovare un cuore nuovo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto fallito, la madre di Tommaso: Spero in un miracolo ma ora voglio altri medici; Un giovanissimo cuore pronto per essere trapiantato nel petto di un bambino di due anni, ma danneggiato durante la delicata procedura per il suo trasporto. Sarebbe questa la causa che avrebbe portato il piccolo a essere attaccato da 50 giorni ad un macchin; TRAPIANTI - Cuore 'danneggiato' a un bimbo, aperta inchiesta e sospesi 2 medici. La mamma: spero arrivi un organo e mio figlio si possa salvare; La madre spera ancora: Forse si sbagliano. Papa Leone ci aiuti.
La madre spera ancora: Forse si sbagliano. Papa Leone ci aiutiNon penso a colpe e responsabilità, in questa fase ho accantonato tutto. Mio figlio è un guerriero e voglio solo che torni a casa ... napoli.repubblica.it
Trapianto fallito, la madre di Tommaso: «Spero in un miracolo ma ora voglio altri medici»Al di là del vetro opacizzato della Terapia intensiva dell’ospedale Monaldi si stagliano due profili: il primo, minuto, il secondo disegna invece il profilo di una persona alta ... ilmattino.it
Peggiorano le condizioni del bimbo che ha subito il trapianto di cuore al Monaldi. Dopo il parere dei medici del Bambino Gesù di Roma, appaiono compromessi anche altri organi - facebook.com facebook
Gli esperti del Bambino Gesù e i pericoli di una nuova operazione. L'organo artificiale è escluso: in un bimbo così piccolo non si può utilizzare x.com