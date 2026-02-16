Spero che i medici del Bambino Gesù sbaglino e che arrivi un cuore per il mio Tommaso | la mamma del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato non si arrende mentre l’inchiesta fa luce sui possibili errori

La mamma di Tommaso, il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, spera che i medici del Bambino Gesù cambino idea e trovino un cuore nuovo, temendo che un errore possa aver compromesso le sue possibilità di sopravvivenza. La discussione tra i due ospedali si concentra sulle condizioni del bambino e sulle diverse opinioni sulla compatibilità del trapianto. La famiglia attende con ansia una decisione definitiva, mentre l’inchiesta sulle procedure mediche continua a fare luce sui possibili errori. La vicenda ha acceso il dibattito tra i professionisti, con alcuni che considerano ancora possibile un intervento, altri meno ottimisti.

Mentre gli esperti esprimono pareri contrastanti sulla possibilità di effettuare un nuovo trapianto per salvare il piccolo Tommaso - per i medici dell'ospedale Bambino Gesù sarebbe in corso un'infezione, un'emorragia cerebrale, problemi agli organi, in particolari reni e polmoni che fanno concludere che «il ritrapianto non è indicato», mentre per i medici del Monaldi di Napoli il bimbo potrebbe ancora essere salvato -, lei chiede aiuto a tutti, anche al papa. «Voglio che il mio guerriero guarisca e torni a casa», continua a ripetere. E il suo avvocato, Francesco Petruzzi, ribadisce di avere chiesto «una terza opinione ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti ed Ecmo prolungata».

Il bambino Tommaso, che ha ricevuto un cuore danneggiato, non può più essere sottoposto a un altro trapianto all'Ospedale Bambino Gesù.

Una corsa contro il tempo per trovare un cuore nuovo.

