Milan Allegri | Il nostro calendario? Per noi è un’opportunità per recuperare tutti

Massimiliano Allegri si presenta alla conferenza stampa prima della partita contro il Bologna e spiega come vede il calendario del Milan. L’allenatore rossonero dice che, nonostante le polemiche, per loro si tratta di un’opportunità per recuperare fiato e prepararsi al meglio. Allegri afferma che il calendario può essere una sfida, ma anche un’occasione per migliorare e ricaricare le energie in vista delle prossime partite.

Nella mattinata di oggi, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello la prossima gara che il Diavolo disputerà in Serie A. Vale a dire la partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano, valida per la 23^ giornata di Serie A e in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Tra i vari temi analizzati dal tecnico rossonero, uno è particolarmente attuale e unisce un po' tutte le squadre. Vale a dire la polemica sui calendari, con troppe partite ravvicinate. Ecco, le dichiarazioni, di Max Allegri su questo tema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, l'allenatore della Juventus, Allegri, ha commentato l'importanza di recuperare tutti i giocatori, sottolineando l'uso costante degli stessi in campo.

Allegri smorza le voci di mercato: il focus del Milan è recuperare gli infortunati, poi si valuterà il resto.

