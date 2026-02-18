Federcarni Parma contro il divieto di macellazione degli equini

Federcarni Parma si oppone fermamente al divieto di macellazione degli equini, deciso a causa della proposta di legge nazionale che li definisce solo come animali da compagnia. La regione di Parma ha una lunga tradizione di utilizzo della carne equina, che rappresenta un elemento importante della cultura locale e un settore economico sostenuto da decenni. Per esempio, molte aziende agricole della zona continuano a macellare questi animali per produrre salumi tipici, mantenendo vive pratiche antiche.

Il presidente Corradi difende tradizione e lavoro legato alla carne equina e invita il Parlamento a confrontarsi con le realtà dei territori prima di eventuali restrizioni A Parma, la carne equina rappresenta storia, cultura e identità territoriale. Su questo presupposto si basa la netta opposizione di Federcarni Parma alla proposta di legge nazionale che mira a vietare la macellazione degli equini, riconoscendoli come "animali da affezione". "Questa proposta di legge – spiega Paolo Corradi, presidente di Federcarni Parma – nasce da un'impostazione ideologica che non tiene conto della storia e delle specificità dei territori.

Equini protetti: il Senato valuta il divieto di macellazione e un fondo da 6 milioni per gli allevatori.Il Senato sta valutando una proposta di legge che mira a bloccare la macellazione di cavalli e altri equini, a causa della crescente richiesta di proteggere questi animali.

