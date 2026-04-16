Futuridea inaugura la mostra Il Mondo di Bice

Sabato 18 aprile si terrà l'inaugurazione della mostra “Il Mondo di Bice” presso il Polo Culturale. L'evento prevede un allestimento dedicato all'arte, accompagnato da musica e momenti di riflessione sulla memoria. L'esposizione presenta opere e materiali che raccontano il percorso artistico e personale di Bice, offrendo ai visitatori un'occasione di approfondimento e scoperta. La mostra resterà aperta al pubblico per un certo periodo.

Futuridea prosegue il suo percorso di crescita culturale e artistica inaugurando, sabato 18 aprile alle ore 18:00 presso il proprio Polo Culturale, la mostra “Il Mondo di Bice”, un nuovo appuntamento dedicato alla creatività e alla valorizzazione di storie e identità straordinarie.Accanto allo storico impegno nel campo della ricerca, della divulgazione e dell’innovazione, Futuridea ha avviato dall’autunno scorso un nuovo percorso orientato alla produzione artistica e culturale, con particolare attenzione all’originalità e alla sperimentazione. Dopo il successo della mostra “Echi d’entroterra” dell’artista Peppe Biancardi, inaugurata lo...🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Futuridea inaugura la mostra “Il Mondo di Bice” Notizie correlate La Minerva torna ad Arezzo, il ministro Giuli inaugura mostra(Adnkronos) – La celebre statua bronzea della Minerva, simbolo identitario di Arezzo, è tornata nella città toscana. Renato Guerrini, si inaugura la mostraDa domani a domenica 3 maggio al Polo culturale Le Clarisse sarà protagonista la mostra dedicata a Renato Guerrini (Abbadia San Salvatore, 1938 –... Aggiornamenti e contenuti dedicati Tutt’Italia riscopre Bice Lazzari. Dopo la mostra a Brera, ecco la seconda tappa alla Galleria Nazionale di RomaDopo Milano, l’antologica Bice Lazzari. I linguaggi del suo tempo arriva nella capitale con un percorso ampliato che permette un incontro approfondito con un’artista sorprendente del Novecento itali ... artribune.com >ANSA-FOCUS/ Bice Lazzari, alla Gnamc la mostra sull'antesignana dell'astratto(di Laura Valentini) Nel 1925 firmo' la prima opera astratta italiana, 'Astrazione di una linea n.2', matita e pastello su carta ma ancora in pochi conoscono questa artista: a colmare la lacuna arriva ... ansa.it