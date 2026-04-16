Futuridea inaugura la mostra Il Mondo di Bice

Da fremondoweb.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile si terrà l'inaugurazione della mostra “Il Mondo di Bice” presso il Polo Culturale. L'evento prevede un allestimento dedicato all'arte, accompagnato da musica e momenti di riflessione sulla memoria. L'esposizione presenta opere e materiali che raccontano il percorso artistico e personale di Bice, offrendo ai visitatori un'occasione di approfondimento e scoperta. La mostra resterà aperta al pubblico per un certo periodo.

Futuridea prosegue il suo percorso di crescita culturale e artistica inaugurando, sabato 18 aprile alle ore 18:00 presso il proprio Polo Culturale, la mostra “Il Mondo di Bice”, un nuovo appuntamento dedicato alla creatività e alla valorizzazione di storie e identità straordinarie.Accanto allo storico impegno nel campo della ricerca, della divulgazione e dell’innovazione, Futuridea ha avviato dall’autunno scorso un nuovo percorso orientato alla produzione artistica e culturale, con particolare attenzione all’originalità e alla sperimentazione. Dopo il successo della mostra “Echi d’entroterra” dell’artista Peppe Biancardi, inaugurata lo...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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