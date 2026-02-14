La Minerva torna ad Arezzo il ministro Giuli inaugura mostra
Il ministro Giuli ha aperto una mostra a Arezzo, portando di nuovo in città la famosa statua di Minerva. La scultura, realizzata in bronzo, era stata trasferita altrove per alcuni mesi. Ora, grazie all’inaugurazione di questa esposizione, i cittadini possono ammirarla di nuovo nel centro storico.
(Adnkronos) – La celebre statua bronzea della Minerva, simbolo identitario di Arezzo, è tornata nella città toscana. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha inaugurato oggi al Museo Archeologico Nazionale 'Gaio Cilnio Mecenate' di Arezzo, la mostra "La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata", aperta al pubblico dal 15 febbraio al 6 settembre .
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha deciso di aprire personalmente la mostra “La Minerva di Arezzo” al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”.
La Minerva di Colcitrone torna in Italia e sarà esposta presso il Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo dal 15 febbraio al 6 settembre.
