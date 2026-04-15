Da domani e fino a domenica 3 maggio, al Polo culturale Le Clarisse sarà aperta una mostra dedicata a un artista locale. L'esposizione presenta una selezione di opere realizzate negli ultimi anni, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’ampia panoramica sulla sua produzione. L’inaugurazione, prevista per domani, sarà accompagnata da un breve intervento di apertura. L’evento è aperto al pubblico senza prenotazione.

Da domani a domenica 3 maggio al Polo culturale Le Clarisse sarà protagonista la mostra dedicata a Renato Guerrini (Abbadia San Salvatore, 1938 – 2023), pittore inserito nel clima di rinnovamento artistico del secondo dopoguerra, autore di una ricerca pittorica sospesa tra permanenza della figurazione e le aperture verso la materia informale. L’inaugurazione della mostra è in programma domani alle 18 e l’ingresso è gratuito. Formatosi in Toscana, Guerrini ha presto ampliato il proprio orizzonte attraverso esperienze internazionali, soggiornando e lavorando a Parigi e negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha partecipato alla XXVI...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Renato Guerrini, si inaugura la mostra

“La strada ti racconta...”, la mostra fotografica di Laura Guerrini al Caffè PedrocchiDal 28 febbraio al 29 marzo 2026, la Sala Verde del Caffè Pedrocchi ospita la mostra fotografica “La strada ti racconta” di Laura Guerrini.

Webuild inaugura ‘Evolutio’, la mostra immersiva sulle infrastrutture(Adnkronos) – Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza...