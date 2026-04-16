Furto dell’oro votivo a Trevico | la comunità sotto shock

Nella cittadina di Trevico, un furto ha coinvolto un oro votivo, lasciando la comunità sgomenta. L’episodio si è verificato in meno di cinque minuti, un lasso di tempo sufficiente per compiere azioni rapide come bere un caffè o attraversare una piazza vuota. La rapida azione dei ladri ha portato alla sottrazione dell’oggetto sacro, creando sconcerto tra i residenti e ponendo sotto i riflettori la sicurezza locale.

Cinque minuti. Meno di cinque minuti. Il tempo che ci vuole per bere un caffè, per attraversare a piedi una piazza deserta, per accendersi una sigaretta e buttarla via. Tanto è bastato per cancellare decenni. Per strappare dalla chiesa di Trevico la cassaforte che custodiva l'oro votivo della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Suor Bernadette condannata per furto d’oro votivo e oggetti preziosiBenevento – Tre anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione: è la pena inflitta a suor Bernadette, 46 anni, religiosa di... Leggi anche: Ladri entrano in chiesa e rubano la cassaforte con 10 chili d’oro: furto a Trevico, in provincia di Avellino Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Furto dell’oro votivo a Trevico: la comunità sotto shock; Furto in chiesa a Trevico: malviventi rubano la cassaforte con tutto l'oro; Ladri ripresi in video, i residenti: Fate attenzione; Colpo alla Cattedrale di Trevico: rubati oro e reliquie di valore storico. Avellino, Suor Bernadette condannata per il furto dell'oro votivoFurto dell'oro votivo, Suor Bernadette è stata condannata a tre anni e 4 mesi di reclusione. Questa la pena inflitta alla 46enne di origini indonesiane - che ha fatto voto di povertà, come ... ilmattino.it Avellino, rubava l'oro nelle chiese: Suor Bernadette patteggiaFurto dell'oro votivo, Suor Bernardette chiede di patteggiare a tre anni e 4 mesi. Questa la pena concordata con il pubblico ministero, dai legali di Suor Bernardette per chiudere la vicenda che la ... ilmattino.it Furto choc nella notte a Trevico. Dal web spunta il video dei ladri in azione Sei persone hanno forzato due porte e fatto irruzione nell’ufficio parrocchiale della cattedrale, portando via una cassaforte contenente circa 10 chili di oro. Tra gli oggetti rubati anch facebook Buco nel muro e tentano il #furto alle #poste: messi in fuga dall'allarme x.com