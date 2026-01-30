Suor Bernadette condannata per furto d’oro votivo e oggetti preziosi

Suor Bernadette, religiosa indonesiana di 46 anni, è stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere per furto aggravato e ricettazione. La sentenza arriva dopo un accordo con il tribunale di Benevento, che ha accolto il patteggiamento. La religiosa è accusata di aver rubato oggetti preziosi e oro votivo, materiali che avrebbe poi rivenduto. La vicenda si è svolta nel centro di Benevento e ora si attende la decisione finale.

Benevento – Tre anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione: è la pena inflitta a suor Bernadette, 46 anni, religiosa di origine indonesiana, a seguito di un patteggiamento approvato dal Tribunale di Benevento. La condanna riguarda il furto di ex voto e beni preziosi sottratti dalla residenza vescovile di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, e da nove chiese della Diocesi di Ariano-Irpino-Lacedonia. Il giudice per le udienze preliminari (Gup) Maria Amoruso ha accolto la richiesta presentata dai difensori della religiosa, gli avvocati Corrado Cocchi e Giovanni Bartoletti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Suor Bernadette

Suor Bernadette, accusata di aver sottratto oggetti sacri e oro votivo dalle comunità in cui operava, ha patteggiato una pena di tre anni.

La religiosa indonesiana di 46 anni è stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Suor Bernadette

Argomenti discussi: Ruba oggetti sacri e oro votivo e li rivende a 34mila euro: suor Bernadette patteggia una pena di tre anni.

Furti in chiesa, suora condannata nel Beneventano: trafugò oro e reliquie per quasi 100mila euroUna condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione è stata inflitta a suor Bernadette, 46enne religiosa di nazionalità ... cronachedellacampania.it

Ariano irpino, accusata di aver rubato gioielli, ex voto e 13 chili d’oro in Curia: Suor Bernadette patteggia 3 anni e 4mesiTre anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione: è la pena a cui è stata condannata, dopo il patteggiamento, dai giudici del tribunale di Benevento suor Bernadette, la 46enne ... corriereirpinia.it

IrpiniaTv. . Nel tribunale di Benevento prima udienza del processo a carico di Suor Bernadette, accusata di aver trafugato ori e preziosi dalla Diocesi di Ariano Lacedonia. I difensori hanno chiesto il patteggiamento. #iitv facebook