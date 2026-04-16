Due persone sono state denunciate per furto aggravato dopo aver sottratto alimentari e alcolici da un negozio di Città di Castello. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso le coppie mentre rubavano, portando alla loro identificazione. A seguito degli eventi, è stato emesso un divieto di ritorno nel quartiere. La polizia ha avviato le indagini per chiarire eventuali altri episodi simili.

Furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale, questo il bilancio di un’indagine della Polizia di Stato di Città di Castello (Perugia), che ha portato alla denuncia di due persone per la reiterazione di episodi criminosi. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini svolte dagli agenti, che hanno permesso di risalire all’identità dei presunti autori e di adottare misure preventive per tutelare la sicurezza urbana. Le indagini della Polizia: come sono stati individuati i responsabili L'identificazione dei presunti autori Le misure adottate dall'Autorità Giudiziaria Le indagini della...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furti seriali aggravati in un esercizio commerciale di Città di Castello, le telecamere incastrano una coppia

Notizie correlate

Roma: furti in cantiere edile ed esercizio commerciale, due in manetteNella notte, l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha portato all’arresto in flagranza di due...

Furti ad Aversa, De Michele: “Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città”"È necessario recuperare il finanziamento del progetto 'Aversa Sicura', pari a 250mila euro, per acquistare nuove telecamere e chiedere l’intervento...

Una raccolta di contenuti

Furti seriali aggravati in un esercizio commerciale di Città di Castello, le telecamere incastrano una coppiaDue persone denunciate per furto aggravato a Città di Castello: rubavano alimentari e alcolici da un negozio, scatta il divieto di ritorno. virgilio.it

Rubano cibo e alcolici in un negozio di Città di Castello: denunciati un uomo e una donnaDiversi prodotti mancanti dagli scaffali avevano insospettito il titolare di un negozio di Città di Castello, che ha prontamente segnalato i furti alla polizia. Nel dettaglio, sono stati sottratti, in ... corrieredellumbria.it