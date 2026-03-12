Roma | furti in cantiere edile ed esercizio commerciale due in manette

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza due persone, entrambe coinvolte in furti avvenuti in un cantiere edile e in un esercizio commerciale a Roma. Gli agenti hanno intercettato i due uomini durante i controlli sul territorio e li hanno fermati subito dopo i reati. I fermati sono stati portati in caserma per le procedure di rito.

Nella notte, l'attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha portato all'arresto in flagranza di due individui, entrambi responsabili di distinti episodi di furto aggravato, avvenuti nella Capitale. Primo Arresto in Via Muraccio di Rischiaro. Alle ore 22:30, in via Muraccio di Rischiaro, presso un esercizio commerciale, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni, di origini anglosassoni, già noto per precedenti penali. L'individuo, dopo aver scavalcato la recinzione del punto vendita, ha asportato un trapano e una pompa idrovora, venendo immediatamente bloccato dai Carabinieri. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.