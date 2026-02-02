Degrado e insicurezza tra via Buffolara e via Caselli | La situazione è ulteriormente peggiorata

La zona tra via Buffolara e via Caselli si trotta in condizioni sempre più pericolose. Dopo due mesi dall’ultimo controllo, la situazione si è aggravata: strade dissestate, rifiuti e degrado aumentano, e i residenti sono sempre più insicuri. Le chiamate alle autorità si moltiplicano, ma ancora nessun intervento concreto. La gente chiede interventi rapidi per mettere fine a questa escalation.

L'associazione Noi del Pablo, Golese, San Pancrazio da tempo segue il caso del vecchio stabilimento abbandonato a pochi metri dalla massicciata ferroviaria “A distanza di due mesi dall’ultimo sopralluogo, la situazione nell’area tra via Buffolara e via Caselli registra un ulteriore e preoccupante peggioramento”. A denunciarlo è l’associazione Noi del Pablo, Golese, San Pancrazio, che da tempo segue il caso del vecchio stabilimento abbandonato di via Caselli, a pochi metri dalla massicciata ferroviaria. L’immobile, sottoposto a sequestro da almeno otto anni, è ormai diventato un dormitorio di fortuna per alcune persone senza fissa dimora.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il campo Croce, inaugurato nel 2020, presenta attualmente condizioni di degrado, con recinzioni danneggiate, manto di erba sintetica deteriorato e spogliatoi distrutti.

