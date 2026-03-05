Nonostante i dati dei primi sei mesi del 2025 indicano un calo nei furti nelle abitazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il senso di insicurezza tra i cittadini continua a crescere. La percezione di vulnerabilità rimane elevata, e molte persone segnalano di sentirsi meno sicure nelle proprie case, anche con un numero di episodi criminali in diminuzione.

La paura per furti e rapine nelle abitazioni non tende a diminuire, nonostante i dati dei primi sei mesi del 2025 mostrino un calo rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato allarmante è che il 28,6 per cento degli italiani ha subito, almeno una volta nella sua vita, un furto in casa. Sono 155mila i casi di furti in appartamento denunciati nel 2024 in Italia (+5,4% rispetto al 2023) e 1.891 rapine (+1,8%). E l’Emilia-Romagna risulta essere la quarta regione d’Italia, per incidenza rispetto al numero di abitanti del numero di furti e rapine in casa. Al primo posto l’Umbria, seguita da Toscana e Veneto. E’ quanto emerge dall’Osservatorio Censis–Verisure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I furti nelle abitazioni calano. Ma cresce il senso di insicurezza

Furti nelle abitazioni, Agnelli: "No alle armi e no alla paura. Ma vogliamo essere padroni a casa nostra"Il commissario provinciale della Lega: "L’appello che rivolgiamo a istituzioni, forze dell’ordine e cittadini è di lavorare insieme per riportare i...

Montale, furti d’auto nel parco Grizzaga: residenti allarme, colpi in pieno giorno e senso di insicurezza.I furti d’auto sono diventati una piaga quotidiana al parco Grizzaga di Montale, un’area che, secondo testimonianze raccolte, è ormai tristemente...

