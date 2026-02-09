Camion prende fuoco mentre percorre l' A15 | il conducente scende in tempo

Un camion ha preso fuoco questa mattina sull'autostrada A15 tra Fornovo e Medesano. Il conducente si è accorto subito delle fiamme, è sceso dall’auto in tempo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la carreggiata. Nessuno si è fatto male, ma il traffico ha subito rallentamenti. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Un camion ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A15 Parma-La Spezia tra il casello di Fornovo e quello di Medesano. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio. Il conducente è riuscito ad uscire dal mezzo pesante ed è rimasto illeso.

