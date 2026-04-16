Durante il FuoriSalone, si è tenuta una doppia installazione di Alcova, la piattaforma curata da Valentina Ciuffi e Joseph Grima. Dopo l’esperienza a Varedo del 2025, Alcova ha scelto di tornare in città con una nuova presentazione. La manifestazione si è svolta in diverse location, coinvolgendo artisti e designer italiani e internazionali. La presenza di Alcova ha attirato visitatori e professionisti del settore.

Doppia destinazione per Alcova. Dopo l’esperienza di Varedo del 2025, la piattaforma curata da Valentina Ciuffi e Joseph Grima torna in città. Da un lato, sono gli spazi dell’Ospedale Militare di Baggio a definire il linguaggio del design contemporaneo con i progetti firmati dalle principali scuole di design come l’AA School of Architecture di Londra, l’UMPRUM Academy of Arts, Architecture and Design di Praga, la Design Academy Eindhoven e HEAD Genève. Dall’altro, è Villa Pestarini, il capolavoro razionalista di Franco Albini, oggi residenza privata e mai aperta al pubblico, che ospita l’installazione di Patricia Urquiola per Haworth e Cassina, con i pezzi iconici di Albini, rieditati in esclusiva da Cassina, insieme a creazioni contemporanee di Alcova Shop e Atelier dell’Errore.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - FuoriSalone, nel segno di Alcova

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