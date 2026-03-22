Alcova a Villa Pestarini Il capolavoro razionalista mai aperto al pubblico disegnato da Franco Albini

Alcova a Villa Pestarini, un progetto di design curato da Joseph Grima e Valentina Ciuffi, prende vita all’interno del complesso dell’Ospedale Militare Baggio. Quest’anno, il focus è sulla villa disegnata da Franco Albini, un capolavoro razionalista mai aperto al pubblico. La rassegna mira a mettere in relazione i luoghi con i progetti artistici e di design.

Alcova, format di design curato da Joseph Grima e Valentina Ciuffi che fa dialogare i luoghi con i progetti di arte, quest’anno esplora Villa Pestarini disegnata da Franco Albini, mai aperta al pubblico e torna nel vasto complesso dell’Ospedale Militare Baggio. Due contesti radicalmente diversi, il primo è una straordinaria espressione del Razionalismo di metà secolo poco fuori dalla circonvallazione esterna e a pochi minuti a piedi dalla fermata della metropolitana Bande Nere. Il secondo, a Inganni, un esteso e stratificato complesso di edifici progettato dopo la Prima Guerra Mondiale, che nei giorni della manifestazione aprirà due spazi prima inaccessibili — la Chiesa di San Martino con la sua ex canonica e un archivio storico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alcova a Villa Pestarini. Il capolavoro razionalista mai aperto al pubblico disegnato da Franco Albini Articoli correlati Leggi anche: Spazio Franco Albini : "Fra mostre e un totem proviamo a disegnare la nuova pace del mondo" Leggi anche: Andrea Amati e l'omaggio a Franco Battiato, al Cineteatro Victor il capolavoro "Fleurs" Contenuti utili per approfondire Villa Pestarini Temi più discussi: Alcova a Villa Pestarini. Il capolavoro razionalista mai aperto al pubblico disegnato da Franco Albini; Torna Alcova per il Fuorisalone 2026: gli spazi inediti, i ritorni (e le serate speciali); Fuorisalon­e alle porte Valzer di installazi­oni La Città delle idee nel cortile del Corriere; Milano Design Week svela aree chiave e novità sui distretti protagonisti della prossima edizione. Villa Pestarini di Franco Albini apre al pubblico con Alcova 202629/01/2026 - Dal 20 al 26 aprile, durante la Milano Design Week, Alcova torna a Milano per l’undicesima edizione, scegliendo come sempre spazi inediti e carichi di storia. Tra questi, spicca Villa ... archiportale.com Villa Pestarini: il gioiello razionalista di Franco Albini apre al pubblico per la Milano Design WeekMilano Design Week 2026: dal 20 al 26 aprile Alcova torna a Milano e per l’undicesima edizione e sceglie due luoghi straordinari, capaci di raccontare – ciascuno a modo proprio – l’identità urbana ... msn.com