Cisl FP a Catania la seconda tappa della due giorni sul nuovo CCNL Funzioni Locali

A Catania si è conclusa oggi la seconda giornata di incontri organizzati dalla Cisl FP Sicilia, dedicata alle novità introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024 del settore delle Funzioni Locali. L'evento si è svolto presso l'International Airport Hotel e ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e operatori del comparto. La sessione di formazione ha approfondito gli aggiornamenti normativi e le modifiche contrattuali in vigore.

Si è conclusa oggi all'International Airport Hotel di Catania la seconda tappa della "due giorni" di formazione organizzata dalla Cisl FP Sicilia e dedicata alle novità del nuovo CCNL 2022–2024 del comparto Funzioni Locali. Dopo l'appuntamento di ieri a Palermo, il sindacato ha scelto di portare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Cisl arezzo: firmato il Ccnl funzioni locali 2022–2024, aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesaArezzo, 25 marzo 2026 – Dopo oltre 50 mesi di attesa si chiude finalmente il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022–2024, un ritardo significativo che... Stipendi statali 2026: gli aumenti previsti dal nuovo contratto CCNL Funzioni LocaliIl 23 febbraio 2026 l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le sigle sindacali CISL, UIL e CSA hanno... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Rinnovo contratti Enti Locali, la Cisl Fp Frosinone accelera: Subito aumenti, arretrati e contrattazione decentrata. Cisl Fp Sicilia, due giorni di formazione sul nuovo contrattoLa Cisl Fp Sicilia ha riunito dirigenti, Rsu e quadri territoriali in una due giorni di formazione dedicata alle novità del nuovo Ccnl 2022–2024 del comparto Funzioni Locali, con appuntamenti […] ... blogsicilia.it Contratto sulle funzioni locali: assemblea Cisl-Fp a Porto TorresQuesta mattina, presso la sala congressi del Museo del Porto, a Porto Torres, dopo Alghero e Sassari, si è svolta la terza assemblea territoriale dedicata alla presentazione del contratto collettivo ... unionesarda.it