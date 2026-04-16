A Palermo e Catania si è conclusa una sessione di due giorni dedicata alla formazione dei rappresentanti sindacali della Cisl Fp Sicilia. L’evento ha riguardato le novità introdotte dal contratto collettivo nazionale per le Funzioni Locali 2022–2024. I partecipanti hanno approfondito gli aspetti principali del nuovo testo contrattuale, con l’obiettivo di aggiornare le competenze sui cambiamenti normativi e sulle modalità di applicazione.

A Palermo e Catania si è conclusa una sessione intensiva di due giorni dedicata alla formazione dei rappresentanti sindacali della Cisl Fp Sicilia, focalizzata sulle novità introdotte dal contratto collettivo nazionale per le Funzioni Locali 2022–2024. L’incontro ha riunito dirigenti, quadri territoriali e rappresentanti delle Rsu per approfondire gli strumenti tecnici derivanti dall’ultimo rinnovo contrattuale, un passaggio fondamentale per l’applicazione delle norme nei vari comuni dell’isola. Il coordinatore regionale del comparto, Luigi D’Agostino, ha presieduto i lavori che hanno la partecipazione di figure di rilievo come il segretario nazionale Diego Truffa e il coordinatore nazionale della Polizia locale Michele Marocco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Funzioni Locali: la Cisl Sicilia forma i delegati sul nuovo contratto

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