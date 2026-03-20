Mobilità ATA 2026 neoassunti con sede provvisoria | domanda necessaria anche senza anno di prova concluso

Un lettore chiede se, dopo essere stato assunto come collaboratore scolastico dal 1° settembre, può presentare domanda di mobilità interprovinciale senza aver ancora concluso l’anno di prova. La domanda di mobilità è richiesta anche per i neoassunti con sede provvisoria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno terminato l'anno di prova.

Un lettore chiede se, dopo l’immissione in ruolo come collaboratore scolastico dal 1° settembre sia possibile presentare domanda di mobilità interprovinciale oppure se sia necessario attendere il completamento dell’anno di prova. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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