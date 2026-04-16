Fuga di gas in un condominio | evacuate 17 persone

Un odore di gas ha iniziato a diffondersi in un condominio, portando all’immediata evacuazione di 17 persone. I residenti, rendendosi conto della situazione, hanno contattato le autorità di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di emergenza per verificare la presenza di perdite e mettere in sicurezza l’edificio. La situazione è sotto controllo e non si sono registrati feriti.

L'odore inconfondibile di gas ha ben presto invaso il condominio. I residenti hanno subito capito che qualcosa non andava per il verso giusto e hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. Ieri 15 aprile alle 16 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rovereto a Padova, nel popoloso quartiere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Incendio in un condominio, 60 persone evacuateI vigili del fuoco di Prato sono intervenuti in via del Gelso, nel capoluogo laniero, per un principio di incendio che ha interessato il vano... Evacuate 40 persone per l’incendio in un condominio a GrossetoGROSSETO – Nelle prime ore della mattinata, intorno alle 3 del mattino, un incendio ha interessato un fabbricato situato in via Parini a Grosseto,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fuga di sostanza tossica in centro, evacuato un condominio. Quattro residenti in ospedale; Melegnano, fuga di gas nel maxi-cantiere del Conad, chiuso al traffico viale della Repubblica; Fuga di gas a Pavia, chiusa al traffico via Baldo degli Ubaldi; Fuga di gas, esplosione in una villetta: donna portata in ospedale. Forte odore di gas in condominio, c'è una fuga: 17 sfollatiPADOVA – Un forte odore di gas ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, portando all’evacuazione di un intero stabile nella zona Mandria. Evacuato l’intero stabile L’allerta ... nordest24.it Fuga di gas in cucina: ferita anziana di 86 anniSan Giorgio del Sannio – Una potente deflagrazione ha ferito gravemente un’anziana di 86 anni nella sua abitazione di via Ciriaco Bocchini. Probabile causa una fuga di gas in cucina: escluso coinvolgi ... cronachedellacampania.it Tra speronamenti e un tentato investimento, ad avere la peggio nella fuga di tre malviventi verso Roma, è stata un'auto civile facebook Su Lucy sulla Cultura ho scritto perché la fuga di Artem Uss è anche un fallimento dell'opinione pubblica italiana, sempre pronta a indignarsi ma incapace di muoversi quando un trafficante d'armi internazionale fugge impunito x.com