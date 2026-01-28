Fucina Machiavelli ospita Moby Dick di Bam! Bam! Teatro

Questa domenica alle 16.30, la Fucina Machiavelli ospita lo spettacolo

Questa domenica 1 febbraio alle 16.30 in Fucina Machiavelli due balenieri pasticcioni, che si svegliano sempre troppo tardi per potersi imbarcare, raccontano le incredibili avventure del capitano Achab, l’uomo che inseguiva la balena più famosa di tutti i mari. Sul palcoscenico prende vita una grande carcassa di legno e un pianoforte verticale che si trasforma in “un’isola di legno e suoni”. È da lì che inizia il viaggio: un ponte speciale per avvicinarsi, a occhi sgranati, al gigantesco e maestoso capodoglio dalla testa bianca. la leggendaria Moby Dick! Testimoni diretti delle avventure di tutti i balenieri che ritornano a casa, ne cantano le gesta ogni sera alla taverna di Nantucket, attraverso il loro racconto trasporteranno gli spettatori sul Pequod, la baleniera comandata dal capitano Achab che è alla ricerca forsennata della grande balena bianca.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Moby Dick Teatro

Il Capodanno a San Salvo si arricchisce con la presenza di Banfy e il suo celebre tormentone “Bam bam”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Moby Dick Teatro

Moby Dick per famiglie alla Fucina Machiavelli: un viaggio tra musica, legno e mare con Bam! Bam! Teatro(di Gianni Schicchi) Domenica 1° febbraio alle 16.30 al Teatro Fucina Machiavelli, Moby Dick di Bam! Bam! Bam! Due balenieri pasticcioni, che si svegliano ... giornaleadige.it

Nicola Cipriani & Brad Myrick con Peo Alfonsi - Fucina Culturale Machiavelli (Verona) facebook