Frosinone lavori sulla rete idrica il 27 gennaio | ecco le scuole e strade che resteranno chiuse

Il 27 gennaio a Frosinone si svolgeranno lavori sulla rete idrica, con interruzione dell'acqua dalle 8:30 alle 18:30. Per questa ragione, alcune scuole, tra cui il liceo Severi, resteranno chiuse, e verranno sospese le attività in determinate strade. Si consiglia di verificare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti e pianificare di conseguenza.

Frosinone, scuole chiuse il 27 gennaio per lavori idrici Acea. Stop acqua dalle 8:30 alle 18:30. Lezioni sospese in nove istituti, tra cui il liceo Severi, per l’impossibilità di garantire servizi igienici e mense. Martedì 27 gennaio 2026 sarà una giornata difficile per la città di Frosinone a causa di una vasta interruzione idrica, come riporta frosinonetoday. Il Comune ha ordinato la sospensione delle attività didattiche perché, senza acqua corrente, non è possibile garantire il “funzionamento dei servizi igienici e delle mense scolastiche”. Il disservizio è causato da lavori programmati da Acea Ato 5 S.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

