Domenica 12 aprile si svolge a Milano la maratona, con oltre 15 mila atleti iscritti provenienti da vari paesi e 4 mila squadre partecipanti. Per permettere la corsa, tutte le strade interessate vengono chiuse temporaneamente, con orari di riapertura previsti nel corso della giornata. La città si prepara a vivere questa manifestazione sportiva che coinvolge numerosi quartieri e mobilita le autorità per la gestione del traffico e della sicurezza.

È quasi tutto pronto per la Maratona di Milano di domenica 12 aprile. Alla maratona partecipano oltre 15 mila atleti (il 65% dall’estero) e 4mila squadre. È pronto anche il piano del traffico per gestire le strade chiuse. Di seguito l’elenco completo con l’apertura dei varchi.Da Km 0 a Km. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tutte le strade di Milano chiuse lunedì 2 febbraio per le Olimpiadi: la mappaLunedì 2 febbraio a Milano ci sarà un mini blocco del traffico per gli eventi legati alle Olimpiadi: le strade coinvolte sono tutte in centro città.

Leggi anche: Tutte le strade di Milano chiuse giovedì 5 febbraio per le Olimpiadi: la mappa

Temi più discussi: Tutte le strade chiuse per la maratona di Milano: l’elenco completo (e l'orario in cui riaprono); Maratona di Milano, strade chiuse e viabilità: cosa cambia il 12 aprile; Napoli, domenica cambia la viabilità: strade chiuse per la Walk of Life; Vivicittà 2026, strade chiuse e divieti a Palermo: tutte le modifiche alla viabilità del 12 aprile.

Tutte le strade chiuse per la maratona di Milano: l’elenco completo (e l'orario in cui riaprono)Il tracciato della maratona attraverserà il centro della città, ma anche alcune zone decentrate. Ecco l'elenco completo delle vie interessate ... milanotoday.it

Milano Marathon 2026: la carica dei 15.000. Percorso e strade chiuse: tutto quello che c’è da sapereDomenica 12 aprile la città cambia ritmo e lascia spazio ai runner provenienti da tutto il mondo. Partenza dal Parco Sempione e arrivo in piazza Duomo ... ilgiorno.it

Ciao a tutti. Essendo nella no tax area (€5.500 circa), tutte le ritenute Irpef mi tornano indietro. Ma posso anche far detrarre le spese mediche Ho 700 euro circa di spese mediche tracciate dalla TS… Si aggiungono alle ritenute che mi ritornano - facebook.com facebook

Se la crisi dovesse protrarsi, siamo pronti a individuare tutte le risorse necessarie per sostenere cittadini e aziende. #Sicilia #RegioneSiciliana x.com