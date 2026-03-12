Catania | smantellata rete frode accise sequestrati 235k€

A Catania, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 235 mila euro tra denaro e carburante durante un’operazione mirata a smantellare una rete che evitava il pagamento delle accise. L’intervento ha coinvolto diversi soggetti e ha portato al sequestro di beni e prodotti derivati dal petrolio. L’indagine ha evidenziato un sistema organizzato per eludere le tasse sul carburante.

Un'operazione complessa ha portato al sequestro di beni e carburante a Catania, smantellando una rete che aggirava il pagamento delle accise. La Guardia di Finanza ha bloccato circa 235 mila euro in liquidità e oltre 143 mila litri di prodotti energetici. Sette persone sono state coinvolte nelle indagini coordinate dalla procura locale. Il meccanismo illecito ruotava attorno all'imprenditore Alfredo Carcagnolo, che importava gasolio da raffinerie dell'Est Europa dichiarandolo come liquido bio anticorrosivo esente da imposte. Un altro sistema prevedeva l'uso improprio del gasolio agricolo agevolato per rifornire mezzi aziendali invece che per l'agricoltura.