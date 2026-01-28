Frode sui bonus edilizi sequestrati a Bari beni per 870mila euro

La Guardia di finanza di Bari ha sequestrato beni per 870mila euro a un marito e una moglie. I due sono coinvolti in un’indagine per frode sui bonus edilizi. L’operazione è stata eseguita in modo rapido per bloccare eventuali patrimoni legati all’illecito.

La Guardia di finanza sta eseguendo a Bari un sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca per un totale di 870mila euro nei confronti di due persone, marito e moglie, nell'ambito di una inchiesta su proventi illeciti originati dal sistema di frode ai bonus edilizi con crediti d'imposta fittizi. Il sequestro riguarda il profitto ottenuto con attività di riciclaggio, per un valore di circa 70 mila euro; e quello di quattro unità immobiliari, tre terreni, cinque compendi aziendali, quote societarie, diversi rapporti bancari e polizze assicurative, per un totale di 800mila euro, riconducibili al nucleo famigliare degli indagati.

