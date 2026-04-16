Bonus edilizi fantasma da 1,6 miliardi | 53 imputati davanti al GUP di Avellino

Un procedimento giudiziario riguarda un’associazione per delinquere accusata di aver truffato lo Stato attraverso bonus edilizi per un valore di circa 1,6 miliardi di euro. La vicenda vede coinvolti 53 imputati, che dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare fissata per l’8 maggio 2026. Le accuse includono truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio, con un procedimento avviato presso il tribunale di Avellino.

Associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio: fissata l’udienza preliminare all’8 maggio 2026, dinanzi al GUP Giulio Argenio.È un atto ordinario nella forma, ma con dimensioni che lo rendono rilevante: cinquantatré.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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