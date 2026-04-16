Il Friburgo ha ottenuto una vittoria convincente contro il Celta Vigo nella semifinale europea, con un risultato di 3-1 in trasferta. La partita si è giocata giovedì 16 aprile 2026 e ha visto due gol di Suzuki, contribuendo alla vittoria della squadra tedesca. Questa affermazione rappresenta un momento importante nella loro storia europea.

Il Friburgo scrive una pagina storica di storia europea, travolgendo il Celta Vigo con un netto 1-3 in casa spagnola giovedì 16 aprile 2026. Nonostante la rete di Swedberg al minuto 90+1, la squadra tedesca ha blindato il pass per le semifinali grazie a una prestazione dominante che ha ribaltato i dubbi sulla gestione del vantaggio accumulato nell’andata. L’efficienza tedesca spacca il pareggio in Galizia. La partita si è decisa in un concentrato di episodi che ha lasciato poco spazio ai padroni di casa. Al 33?, Matanovic ha sbloccato il match con una conclusione precisa, dando inizio al dominio dei ragazzi di Schuster. La pressione tedesca non ha dato tregua e, appena sei minuti dopo, Suzuki ha raddoppiato la quota, prima di segnare nuovamente al 50? e decretare la fine delle speranze locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friburgo travolge il Celta Vigo: doppietta di Suzuki in semifinale

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