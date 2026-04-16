A Friburgo, la squadra tedesca si è qualificata per la semifinale con una vittoria di 3-1 nella partita di ritorno. La squadra ha ottenuto una doppietta di un giocatore e una rete di un altro, mentre il Celta è stato eliminato. Ora, Friburgo aspetta di conoscere l’avversaria tra Betis e Braga, che si sfidano in un’altra partita.

Cola a picco, il Celta Vigo, che al posto di compattarsi per sognare un’incredibile rimonta, finisce per sfaldarsi anche al ritorno sotto i colpi del Friburgo. I tedeschi vanno a segno con Matanovic e la doppietta di Sukuki, vincono 3-1 e approdano più che meritatamente in semifinale di Europa League e attendono la vincente di Betis-Braga per il turno successivo. Celta Vigo-Friburgo 1-3: 33’ Matanovic (F), 39’ e 50’ Suzuki (F), 90+1' Swedberg (C) .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Friburgo, in semifinale con la moto: doppietta di Suzuki, Celta ko

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