Dopo una Parigi-Roubaix molto apprezzata, si avvicina la prossima classica del Nord, la Freccia del Brabante, prevista per venerdì. La gara si svolge in Belgio e prevede un percorso di circa 200 chilometri. Gli atleti dovranno superare ventuno muri, tra cui alcuni insidiosi e celebri. La conclusione si corre a S-Bocht Overijse, con un finale che promette emozioni intense.

Dopo una Parigi-Roubaix semplicemente indimenticabile, continuano le classiche del Nord e venerdì c’è l’appuntamento con la Freccia del Brabante. La corsa fiamminga è arrivata alla sua sessantaseiesima edizione e promette grande spettacolo con i suoi 162.5 chilometri, contrassegnati dalla presenza di ben 21 muri. Questa edizione del 2026 avrà un chilometraggio leggermente inferiore rispetto a quelle passate. Rimangono le certezze del luogo di partenza (Beersel) e di quello di arrivo (Overijse). Un’altra differenza con la corsa dell’anno scorso è quella che i corridori dovranno affrontare un muro in meno. Il gruppo dovrà subito faticare fin da subito, visto che nei primi tredici chilometri verranno affrontati Alsemberg (1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia del Brabante 2026: il percorso ai raggi X. Ventuno muri da affrontare, finale da brividi a S-Bocht Overijse

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