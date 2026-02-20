Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026 il 7 e 8 marzo live su Climbing TV

Il Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026 si svolge a Bressanone il 7 e 8 marzo, attirando molti appassionati di arrampicata. La competizione inizia con le qualifiche di sabato, seguite da semifinali e finali domenica, tutte trasmesse in diretta streaming su Climbing TV. Gli atleti si sfidano su percorsi impegnativi, mentre il pubblico può seguire ogni fase dell’evento online. La gara rappresenta un’occasione importante per i migliori scalatori italiani.

A Bressanone sfida tricolore il 7 e 8 marzo: qualifiche sabato, semifinali e finali domenica in diretta streaming. Il Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026 andrà in scena alla Vertikale di Bressanone (BZ) sabato 7 e domenica 8 marzo, con le fasi decisive trasmesse live su Climbing TV di SportFace. Il programma ufficiale completo della manifestazione è consultabile sul sito federale.

