Francia nega il visto ad attivista palestinese | è l’effetto delle sanzioni di Trump alla CPI

La Francia ha negato il visto a un attivista palestinese che avrebbe dovuto partecipare a un evento al Parlamento europeo martedì. La decisione sembra collegata alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Corte penale internazionale, che coinvolgono l'organizzazione palestinese di cui l’attivista fa parte. L’assenza di Jabarin ha suscitato attenzione tra i rappresentanti europei e le organizzazioni coinvolte nella vicenda.

Shawan Jabarin, direttore dell'organizzazione palestinese Al-Haq, avrebbe dovuto intervenire al Parlamento europeo martedì. L'opposizione della Francia alla concessione del visto ha impedito all'attivista di presenziare. Il deputato francese dei Verdi, ha definito l'espisodio "estremamente grave".🔗 Leggi su Fanpage.it

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