Il presidente degli Stati Uniti ha espresso frustrazione nei confronti della Francia, accusandola di aver negato il permesso di sorvolo a velivoli militari diretti in Israele con rifornimenti. La tensione tra i due paesi riguarda la gestione dello spazio aereo in un contesto di conflitto con l’Iran. La questione ha suscitato reazioni e commenti da entrambe le parti, mantenendo alta l’attenzione sulla disputa diplomatica.

Ancora e sempre tensione tra Stati Uniti e Francia sul conflitto con l'Iran dopo le accuse del presidente americano Donald Trump secondo cui Parigi avrebbe impedito il sorvolo del proprio spazio aereo a velivoli diretti in Israele con rifornimenti militari. "La Francia non ha permesso agli aerei diretti in Israele, carichi di rifornimenti militari, di sorvolare il territorio francese. La Francia è stata molto inutile con noi nei confronti del "Macellaio dell'Iran", che è stato eliminato con successo! Gli Stati Uniti non dimenticheranno!", ha scritto - o forse converrebbe dire minacciato - Trump su Truth. Secondo quanto riferito a Reuters da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nega lo spazio aereo: Trump furioso con la Francia: "Non dimentichiamo"

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