Un attivista palestinese di 30 anni, rifugiato in Italia, è stato licenziato a Cortina mentre lavorava come steward per le Olimpiadi invernali. La sua comunicazione sui social ha evidenziato di essere stato licenziato per motivi discriminatori, mentre alcuni colleghi lo definiscono un radicale. La decisione ha suscitato polemiche tra i partecipanti e le associazioni di tutela dei diritti umani. La questione riguarda le dinamiche tra le attitudini politiche e le opportunità lavorative durante l’evento internazionale. La vicenda resta al centro delle discussioni sul rispetto e le pari opportunità.

Un palestinese di 30 anni, rifugiato politico in Italia, è stato licenziato a Cortina, dove faceva lo steward per le Olimpiadi invernali. Non ha superato i controlli di sicurezza, a quanto risulta a il Fatto Quotidiano, perché è un attivista politico, partecipa ai cortei per Gaza a Roma dove vive dal 2021 e forse in una manifestazione ha tentato di bruciare una bandiera israeliana. Era in prima fila anche a L’Aquila in solidarietà con il connazionale Anan Yaeesh, poi condannato un mese fa in primo grado, per terrorismo, in un processo piuttosto discusso. Niente di davvero grave, è incensurato, ma i nostri apparati di polizia e di intelligence hanno dato parere negativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, licenziato attivista palestinese che lavorava come steward: “Discriminato”. “No, è un radicale”

“Mi hanno licenziato perché sono palestinese”: il racconto di Fadel, steward per le Olimpiadi Milano-CortinaFadel Mosadag Mohammad Masri, steward per le Olimpiadi Milano-Cortina, afferma di essere stato licenziato perché è palestinese.

Londra, protesta in supporto attivista pro-palestinese Umer Khalid: 86 arrestiA Londra, durante una manifestazione di supporto all’attivista pro-palestinese Umer Khalid, sono stati effettuati 86 arresti per violazioni di proprietà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.