Microsoft ha presentato un nuovo aggiornamento di Windows 11, puntando a migliorare le prestazioni e a tornare competitivo contro le soluzioni open source come Linux. Dopo mesi di critiche e segnalazioni di problemi, l’azienda ha deciso di intervenire con aggiornamenti mirati, cercando di convincere gli utenti a restare sulla sua piattaforma. La mossa arriva in un momento in cui Linux sta attirando sempre più utenti nel settore desktop, mettendo pressione a Microsoft.

Microsoft ha avviato una rinnovata strategia per rilanciare Windows 11, dopo mesi di crescente insoddisfazione da parte degli utenti e una forte crescita di Linux nel settore desktop. L’azienda ha riconosciuto pubblicamente le criticità legate alle prestazioni, all’affidabilità e all’esperienza complessiva del sistema operativo, puntando a interventi mirati per ripristinare la fiducia degli utenti. Il piano, annunciato dal presidente della divisione Windows, Pavan Davuluri, è stato reso noto dopo analisi interne e back raccolti dalla comunità degli utenti, in particolare tra gli Insider che testano le versioni in sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microsoft rilancia Windows 11 con aggiornamenti mirati per migliorare prestazioni e competere con i sistemi open source.

Approfondimenti su Microsoft Rilancio

Gli utenti di Windows 11 si sono svegliati con Outlook bloccato e senza poter inviare o ricevere email.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Microsoft Rilancio

Argomenti discussi: Windows 11 verso una nuova dock: Microsoft sperimenta una taskbar avanzata; Microsoft rivede l'integrazione dell'IA su Windows 11: tra critiche degli utenti e nuove strategie per il futuro; Windows 11: Microsoft Ristruttura Profondamente il Codice per una Nuova Era con i Chip Arm e l’Intelligenza Artificiale; Upgrade PC più conveniente: su Amazon scendono di prezzo GPU (RTX 5070 12GB a 659€), componenti e accessori hardware.

Windows 11, Microsoft ammette i problemi: il piano per battere LinuxMicrosoft lavora per migliorare Windows 11 mentre cresce il numero di utenti che scelgono Linux, tra problemi di prestazioni e feedback negativi. smartworld.it

Windows 11: questo update risolve il blocco Explorer.exe all'avvioMicrosoft rilascia KB5074105 per Windows 11. Risolve blocco critico Explorer.exe all'avvio con con certe app configurate per avvio automatico. msn.com

SOLOFRA, SI RILANCIA IL PROGETTO DI SOSTEGNO SCOLASTICO E FAMILIARE “I bambini sono la nostra priorità da sempre e, con un pò di impegno, rilanciamo il progetto del sostegno scolastico ampliando l’offerta”. Con queste parole l’assessore Lored - facebook.com facebook

L’editoria locale rilancia la sfida: Michele Pinto nuovo presidente di Anso x.com